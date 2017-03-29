ابو الغيط: القمة لن تغير الوضع العربي الراهن بشكل فوري

أوضح أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية التي انعقدت في الاردن ان “مستوى الحضور الكبير في قمة البحر الميت يعكس الإحساس بخطورة المرحلة التي نمر بها”، مؤكدا ان “القمة ناجحة ونستطيع أن نقول أنه تم “لملمة” الوضع العربي”.

وأكد ان القمة لن تغير الوضع العربي الراهن بشكل فوري لكنها ستساهم في ذلك على المدى الطويل، مشيرا إلى ان “العراق يتحفظ دائما على أي بند يتعلق بالتدخلات الإيرانية”.

كما أعلن أبو الغيط انه سيعقد في الجزائر قريبا اجتماع لدول جوار ليبيا لبحث الأزمة الليبية.