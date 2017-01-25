ابن فضل شاكر يهدي اغنيته الاولى لوالده (فيديو)

يستعد محمد شاكر نجل فضل شاكر لإطلاق أول أغنية في مسيرته الفنيّة تحمل عنوان “أنا يا جروحي” حيث بدأ العد العكسي لإطلاقها.

ومن المتوقّع أن تكون هذه الأغنية مفاجأة فنيّة كبيرة حيث تحمل اللون الرومhنسي الذي عُرف فيه والده، لا سيما وان الشاب يتمتع بصوت شبيه لصوت والده.

وقال محمد إنه عندما استمع إلى كلمات الأغنية قرر أن يهديها إلى والده فضل شاكر.

وقرر محمد أن يسجل الأغنية في الأستوديو الذي سجل فيه فضل شاكر أغنية “أنا اشتقتلك” وهي المفضلة عند محمد، وستكون من إنتاجه الشخصي ليختبر تفاعل الجمهور أولا.