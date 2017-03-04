فقدان فتى في درب السيم في صيدا

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الفتى مارون.ط.ش، (13 عاما) فقد منذ يوم أمس، حيث خرج من منزل والده في درب السيم – جنوبي شرق صيدا، ولم يعد حتى الساعة، لذا يرجى ممن يتعرف على صورته، التواصل مع والده.
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