فقدان فتى في درب السيم في صيدا

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الفتى مارون.ط.ش، (13 عاما) فقد منذ يوم أمس، حيث خرج من منزل والده في درب السيم – جنوبي شرق صيدا، ولم يعد حتى الساعة، لذا يرجى ممن يتعرف على صورته، التواصل مع والده.