ابن أصالة يخطف الانظار بأناقته وطرافته (صورة)

نشرت النجمة السورية أصالة صورة لابنها الصغير علي وهو يحمل مظلة ويرتدي بدلة رسمية تشبه ملابس الكبار.
وظهر الطفل في الصورة على “انستغرام” بكامل أناقته إلا انه أخطأ في ترتيب أزرار سترته، ما أثار اعجاب متابعي والدته وتعليقاتهم الطريفة.
بدورها علقت أصالة على الصورة: “عليني علي يا علي، بعدسة أخي الحنون طوني سمعان”.
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مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
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