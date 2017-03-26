ابنة جينيفر غارنر تخطف الانظار.. شاهدوا كم تشبهها (صور)

التقطت عدسات الباباراتزي الممثلة العالمية الشهيرة جينيفر غارنر، البالغة من العمر 44 عامًا، في نزهة مع ابنتها الكبرى فيوليت البالغة من العمر 11 عاما، في شوارع كاليفورنيا.

وخطفت الأم وابنتها الانظار بالشبه الكبير بينهما، حيث ارتدت الابنة النظارة الطبية والسترة السواء ذات الأزرار بينما النجمة كانت بالبنطال الجينز مع السترة السوداء والحذاء الرياضي والحقيبة الرمادية بيدها.

يذكر أن غارنر صورت مؤخرا أجزاء من فيلمها الجديد بأتلانتا بمشاركة النجم جوش دوهاميل.