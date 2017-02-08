ابنة بيونسيه تصبح رسمياً سيدة أعمال!

أصبحت بلو أيف ابنة المطربة بيونسيه ونجم الراب جاي ــ زي، سيدة أعمال رسمياَ وهي في الخامسة من عمرها فقط.

وفي التفاصيل، قام والداها بتسجيل اسمها في مؤسسة “بيتانت آند تريد مارك أوفيس” المعنية بتسجيل براءة الاختراع والماركة المسجلة، فأصبح لها الآن خط إنتاج يحمل اسم “بلو أيف كارتر”».

وذكر الموقع الإلكتروني الفرنسي “غلامور” أن بلو أيف منذ أعوامها الأولى لم تكن قط طفلة عادية فهي ترتدي دائما الفساتين والمجوهرات بآلاف الدولارات وأصبحت في حد ذاتها ماركة مسجلة لأدوات التجميل والأزياء حتى قرر والداها أن يكون لها خط إنتاج يحمل اسمها لمستحضرات العناية بالبشرة والشعر وملابس الأطفال وأيضا للألعاب الإلكترونية.