ابطال آسيا: الأهلي يسقط استقلال طهران والتعاون يهزم لوكوموتيف

انتزع فريق الأهلي الإماراتي فوزا صعبا من ضيفه استقلال طهران الإيراني بهدفين لهدف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

تقدم الأهلي بهدف سجله ماخيتي ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما تعادل فريق استقلال طهران بهدف سجله أميد إبراهيمي في الدقيقة 74، قبل أن يسجل ماخيتي ديوب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وفي وقت سابق، فاز التعاون السعودي على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بهدف نظيف سجله طلال عبسي في الدقيقة 68.