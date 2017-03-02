ابراهيم عرض مع مسؤول في الاتحاد الاوروبي سبل مكافحة الارهاب

استقبل مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الإتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف على رأس وفد. وتناول البحث سبل التعاون بين الإتحاد الأوروبي والمديرية العامة للأمن العام في مجال مكافحة الإرهاب.

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