ابراهيم عرض الأوضاع مع شورتر وعزاه بضحايا هجوم مانشستر

إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه صباح اليوم، سفير بريطانيا في لبنان هيوغو شورتر، وبحث معه في الاوضاع السياسية والامنية في لبنان والمنطقة.

وأشاد السفير شورتر بالتعاون القائم بين السفارة البريطانية والمديرية العامة للأمن العام.

من جهته، قدم اللواء ابراهيم التعازي باسم المديرية العامة للأمن العام للسفير شورتر بضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية.

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