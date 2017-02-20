ابراهيم التقى وفدا من بلدية جونية

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه، وفدا من بلدية جونية برئاسة رئيس البلدية جوان حبيش، وعرض معهم أوضاع مدينة جونية وحاجاتها الأمنية والإنمائية لا سيما المراحل التي قطعها مشروع استحداث مرفأ جونية السياحي.

وشكر الوفد اللواء ابراهيم على “الجهود التي يبذلها الضباط والعناصر في مراكز المديرية العامة للأمن العام للمحافظة على أمن المدينة وخدمة المواطنين والمقيمين”.