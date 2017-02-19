ابراهيموفيتش ينقذ اليونايتد ويضمّه إلى كوكبة المتأهلين إلى ربع النهائي

تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم، بفوز صعب على بلاكبيرن روفرز (درجة اولى) بهدفين لهدف في ملعب “ايوود بارك” ضمن الدور الــ16 للبطولة.

وعجزت تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو بقيادة راشفورد عن اخراج اليونايتد متقدما في الشوط الأول، بعد أن افتتح التسجيل داني غراهام لبلاكبيرن في الدقيقة 17 بتسديدة قوية، وفرض فريق الشياطين التعادل بهدف راشفورد بعد انفراده بمرمى بلاكبيرن ووضع الكرة في الشباك، لينتهي الشوط الاول بهدف لمثله.

وشعر مورينيو بالخطر في الشوط الثاني، بعدما عجز الثلاثي راشفورد ومارسيال وليندغارد في فك شيفرة بلاكبيرن، مستبدلا مارسيال وليندغارد بالثنائي زلاتان ابراهيموفيتش وبول بوغبا على التوالي في الدقيقة 62. وبالفعل، نجحت خطة مورينيو في اخراج الفريق فائزا بعدما استطاع ابرا التسجيل في الدقيقة 75، مستفيدا من تمريرة ذهبية نفذها بوغبا. وكاد بلاكبيرن يعادل النتيجة في أواخر المباراة، غير أن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل، وينتهي اللقاء بفوز مثير لليونايتد، ضمن استمراره في البطولة.