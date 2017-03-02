ابراهيموفيتش يخيّر اليونايتد بين تلبية شرطه أو الرحيل

ذكرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية أن النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش اشترط على فريق مانشستر يونايتد الانكليزي التوقيع على تجديد العقد لعامين، وليس لعام لواحد.

وأوضحت الصحيفة أن ابراهيموفيتش سيختار الرحيل إذا ما رفضت ادارة اليونايتد طلبه وأصرت على تجديد العقد لعام واحد.

ويملك السويدي عقدًا مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي فقط، مع خيار التمديد لعام إضافي في حال اتفق الطرفان على التفاصيل.

وكان مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش أكد سابقًا أن المفاوضات لن تكون سهلة، وأن إمكانية رحيل زلاتان لفريق آخر الصيف المقبل واردة وغير مستبعدة، على الرغم من سعادة اللاعب في مانشستر.