ابتلعت 7 فُرش أسنان احتجاجاً على الزواج

اعتراضاً على زواجها، قامت شابة صينية في عقدها الثالث من العمر بـ “تصرف هيستيري” بابتلاع فُرش أسنان!

وفي التفاصيل، قامت الشابة بابتلاع 7 فُرش أسنان بعد أن رتَّب لها والداها موعداً مع رجل غريب ليكون زوج المستقبل، خوفاً عليها من العنوسة، لكنها رفضت الزواج منه، ما جعلها تدخل في مواجهة معهما على مدى 6 أشهر.

ونتيجة الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الفتاة من والديها، بدأت بابتلاع أشياء غريبة، مثل أزرار القمصان والأساور وربطات الشعر، قبل أن يتم اكتشاف 7 فُرش الأسنان داخل بطنها.

وكانت الفتاة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، قد نُقلت إلى المستشفى، وهي تعاني من آلام حادة في البطن والمعدة، وأظهرت الصور الشعاعية وجود 7 فُرش أسنان داخل بطنها، ما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العمليات. بحسب ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية

وتمكَّن الأطباء من إنقاذ حياتها بعد ما واجهتهم صعوبات خلال العملية الجراحية التي استغرقت حوالي 6 ساعات، حيث كانت اثنتان من فُرش الأسنان قد اخترقتا كبد الفتاة، لكنهم تمكنوا في النهاية من إخراجها جميعاً من بطنها.

وتم إزالة ثلث الأمعاء الدقيقة، وحوالي 20 سم من الأمعاء الغليظة خلال العملية، وهي الآن تتعافى في المستشفى بعد الجراحة، لكن الأطباء يقولون: إنها في حاجة إلى مزيد من العمليات الجراحية في المستقبل القريب.