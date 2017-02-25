إيميه صيّاح وورد الخال.. رهن الاحتجاز

ينهمك عدد كبير من النجوم في تصوير مسلسلات جديدة منها ما سيُعرض خلال الموسم الرمضاني وأخرى خارج هذا الماراتون السنوي.

وقد علمت نواعم أنّ نجوم ثورة الفلاحين مقيمون خلال الفترة الراهنة في منطقة جزين جنوب لبنان، وهم منهمكون في تصوير العديد من المشاهد في تلك المنطقة اللبنانية منذ حوالى شهر ونصف ولا يغادرون منازلهم بتاتاً، حيث أكّدت مصادرنا أنّ نجوم العمل أنهوا تصوير حوالى نصف المشاهد لكنهم ينتظرون جدول مواعيد التصوير أسبوعياً.

مع الإشارة إلى أنّ ثورة الفلاحين يضم عدداً كبيراً من النجوم نذكر منهم ورد الخال، باسم مغنية، إيميه صياح، كارلوس عازار، وسام حنا وغيرهم وهو من تأليف وكتابة كلوديا مرشليان، إخراج فيليب أسمر وإنتاج جمال سنان.

وتشير مصادرنا إلى أنّ هناك عدداً كبيراً من النجوم الآخرين المنهمكين خلال الفترة الراهنة في تصوير أعمالهم، فمن جهة حضر الممثل ظافر العابدين خصيصاً إلى بيروت لبضعة أيام من أجل تصوير بعض مشاهده من مسلسل “كراميل” على أن يعود إلى مصر ويستكمل تصوير مسلسل آخر هناك.

كذلك ما زالت الفنانة نيكول سابا منهمكة في تصوير مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة” على أن تقطع التصوير من أجل إحياء حفلها المنتظر في القاهرة إلى جانب سلطان الطرب جورج وسوف وعلمنا أنّها تستعد لحفل آخر بعده.

وكذلك الأمر بالنسبة للنجمة سيرين عبد النور التي ستباشر تصوير مسلسل “قناديل العشق”.

فضلاً عن ذلك، تتحضّر الممثلة سميّة الخشاب للمجيء إلى لبنان من أجل تصوير مشاهد من مسلسلها الجديد “بالحلال”.

لذا ينهمك العديد من النجوم في مواعيد تصوير مسلسلاتهم بين لبنان، مصر وسوريا.

المصدر: نواعم