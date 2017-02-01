إيمان الباني تشكر بسمة بوسيل على هديتها المميزة

شكرت ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني صديقتها مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل التي أهدتها هدية خاصة بمناسبة زواجها من الممثل التركي مراد يلدريم.

ونشرت الباني صورة برفقة زوجها على “انستقرام” وعلقت عليها قائلة: “شكرا لك أختي بسمة بوسيل على السترة الرائعة التصميم، أحببت مزيج الفرو والجينز، أنا فخورة بك وأكيدة من أنك ستصلين إلى القمة عاليا بتصاميمك، فاستمري في العمل الجيد”.

وكانت بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، من أبرز الغائبين عن حفل الزفاف الثاني الذي أقامته الباني في مدينة الصخيرات.