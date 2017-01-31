إيقاف محمد جعفر نجم الراسينغ مباراتين

سيفتقد الراسينغ لجهود نجمه محمد جعفر في مباراته القوية المقبلة مع الصفاء الأحد القادم، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم، وذلك بعد أن قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم توقيفه لمباراتين اليوم الثلاثاء، لاعتدائه على أحد لاعبي السلام زغرتا في مباراة الفريقين ضمن الجولة ال14 الأسبوع الماضي.

ويعتبر جعفر القادم من النجمة، من ألمع لاعبي الدوري اللبناني للموسم الحالي إذ يؤدي دوراً بارزاً في خط وسط فريق القلعة البيضاء حيث يقوم بدور صانع الألعاب وهداف الفريق في الوقت نفسه (6 أهداف).

من جهة ثانية، أرجأ الاتحاد اللبناني لكرة القدم مباراة العهد مع التضامن صور ضمن الجولة الخامسة عشرة، لارتباط الأول بمباراته مع فنجاء العماني ضمن كأس الاندية العربية لكرة القدم، كما غرم نادي التضامن صور مبلغ مليون ليرة.