إيقاف فينغر لمدة طويلة بسبب سلوكه!

اعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إيقاف مدرب ارسنال آرسين فينغر 4 مباريات، بعدما أقر بسوء التصرف خلال مباراة فريقه امام بيرنلي الاسبوع الماضي.

وأظهرت صور فينغر وهو يدفع الحكم الرابع، في المباراة التي فاز بها ارسنال وحصد خلالها النقاط الثلاث التي جعلته في المركز الثاني في الترتيب.

وانفجر فينغر غاضبًا بعد احتساب ركلة جزاء لبيرنلي، سجل منها هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه اعتذر عن تصرفه في وقت لاحق.