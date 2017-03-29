إيقاف سبعة لاعبين وإداريين من منتخب لبنان للكرة الشاطئية

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف سبعة لاعبين وإداريين من منتخب لبنان للكرة للشاطئية من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، بعد المخالفات التي ارتكبوها في إعاقة المباراة في الحادثة التي وقعت مباشرة بعد نهاية مباراة الدور قبل النهائي من بطولة آسيا للكرة الشاطئية 2017 في ماليزيا أمام الإمارات.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الأربعة والمسؤولين الثلاثة الذين تم إيقافهم:

إيقاف أحمد جرادة (لاعب) عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 3 سنوات.

إيقاف مشلب مطر (لاعب) ويوسف زين الدين (معالج) عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عامين.

إيقاف حسين سلامة (لاعب) وخالد برجاوي (إداري الفريق) عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عام واحد.

إيقاف محمد شكر (لاعب) عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.

إيقاف اليكس دومينغوس براغا (مدير فني) عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة شهر.

وبدأت فترة إيقاف بتاريخ 10 آذار/مارس 2017، وهو تاريخ صدور الإيقاف المبدئي على الأفراد، ويشتمل الإيقاف أي نشاط متعلق بكرة القدم، بما في ذلك حضور المباريات أو المشاركة في أي نوع من المباريات على المستوى المحلي والدولي للمباريات الودية والرسمية.