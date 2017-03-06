قال خفر السواحل الإيطالية إن نحو 1300 مهاجر وصلوا إلى جزيرة صقلية على متن سفن إنقاذ في أسبوع.

وشهدت إيطاليا هذه الفترة وصول أكبر موجه من المهاجرين، مقارنة بالثلاثة أعوام السابقة.

وتوفي صبي عمره 16 عاما على ظهر إحدى السفن.

وينتظر وصول 500 مهاجر خلال اليومين المقبلين إلى صقلية بعد انتشالهم من قوارب متهالكة قبالة ساحل ليبيا.

وأظهرت الإحصاءات الإيطالية وصول مهاجرين عن طريق البحر بوتيرة قياسية هذا العام، مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.