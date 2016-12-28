إيران: سندرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان مجدداً

أكد وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، أن طهران ستدرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان الجوية مجددا إذا طلبت موسكو ذلك، حسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء.
وشنت روسيا ضربات جوية على مناطق سورية انطلاقاً من القاعدة الجوية الإيرانية في أغسطس/آب الماضي، قبل وقف العمل بهذا الترتيب وسط توترات بين وسكو وطهران بشأن إعلان روسيا استخدامها للقاعدة.
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