إنفجرت في كرة الصالات.. طرابلس الفيحاء يُعلّق مشاركته

أعلن نادي طرابلس الفيحاء تعليق مشاركته في بطولتي الدوري اللبناني وكأس لبنان لكرة الصالات لموسم 2016/2017، وذلك بعد أن قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم العودة عن تثبيت نتائج الدوري المنتظم وترتيب الدوري، ما خلط الاوراق ووضع طرابلس الفيحاء في مواجهة شباب الاشرفية بدلاً من فريق الجيش في “الفاينل 8“.

وأعربت الهيئة الادارية للنادي التي اجتمعت بصورة استثنائية، عن كامل استعدادها للتعاون مع الاتحاد بما في ذلك العودة عن قرار تعليق المشاركة، وذلك في حال التراجع عن قرار الإيقاف التعسفي بحق لاعب الفريق قاسم قوصان.