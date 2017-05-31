إنفجار في الحي الدبلوماسي بكابول: 80 قتيلاً و300 جريح

في تفجير ارهابي، قتل أكثر من 80 شخصاً وأصيب أكثر من 300 بجروح، في هجوم بشاحنة مفخخة هزَّ الحي الدبلوماسي المحصن بكابول.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح: “للأسف ارتفعت الحصيلة إلى 80 قتيلاً وأكثر من 300 جريح، بينهم العديد من النساء والأطفال”، محذراً من أن الأعداد مرشحة للارتفاع مع تواصل انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وعلى الاثر، تكثّف الجهات الأمنية عمليات البحث عن الجاني، الذي غادر الموقع عقب تنفيذ جريمته بعد نفي متحدث باسم طالبان في أفغانستان لـ”العربية” مسؤولية الحركة عن الاعتداء.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية إصابة مبنى سفارتها في العاصمة الأفغانية جراء الهجوم، مؤكدة عدم إصابة أي من دبلوماسييها أو العاملين في سفارتها.

ودانت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “الانفجار الإرهابي” الذي قالت إنه “تسبب في بعض الأضرار المادية في مبنى سفارة الدولة”، مشيرة إلى أنها “اطمأنت (…) على سلامة الدبلوماسيين والعاملين في السفارة”.

وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية التركية إن مبنى سفارتها في العاصمة الأفغانية تضرر من الانفجار، مشيرة إلى أن طاقم السفارة بخير.

من ناحيتها، ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الانفجار الذي وقع بالحي الدبلوماسي في كابول أحدث أضراراً كبيرة بمبنى السفارة المصرية وسكن السفير، كما أسفر عن إصابة أحد حراس أمن السفارة.

ولفت البيان إلى أن القاهرة “تدين بأشد العبارات” انفجار كابول، وتتابع تداعيات الحادث على مدار الساعة للاطمئنان على أعضاء السفارة وتقييم الأضرار.