إنطلاق انتخابات “المستقبل” للقطاعات والمصالح في البيال

انطلقت عند التاسعة من صباح اليوم الأحد، في البيال – بيروت، انتخابات “تيار المستقبل” لأعضاء مكاتب القطاعات (المهن الحرة – النقابات العمالية – التربية – الاقتصاد والاعمال) والمصالح المركزية (الشباب – المرأة – الرياضة(.

ويشارك في الانتخابات التي تستمر لغاية السادسة مساءً، المنتسبين إلى القطاعات والمصالح من كل المناطق اللبنانية.