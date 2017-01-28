إنزال بري وبحري في الموخا يتوج سيطرة الشرعية اليمنية

هي عملية عسكرية نوعية، عمادها إنزال بري وبحري في مديرية المخا ومينائها، نفذته قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي، فجر السبت. وتوج بسط القوات الشرعية سيطرتها الكاملة على المدينة، بعد استكمال تمشيط احيائها كافة.

المعارك بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح، كانت تجددت بعيد سيطرة الجيش الوطني على الأطراف الشرقية من مديرية المخا، بإسناد من طائرات التحالف العربي، حيث صد هجوماً للأنقلابيين حاولوا استرجاع الميناء، وباشرت الفرق الهندسية الشرعية، بنزع الألغام التي زرعها الحوثيون وميليشيات صالح شرق المخا، هذا في وقت دمر الطائرات الاماراتية، طائرة بلا طيار حلقت في المنطقة، ايرانية الصنع.

والنتائج الواعدة هذه، عكسها وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، اعتبر فيها إن “كذبة الانسحاب المسبق باتت مكررة سمجة، تحرير مخا ترك آثاره، ورفع درجة اليأس لدى متمردي الحوثي- صالح، الضربات القادمة ستكون أكثر ألماً”.

وبسيطرة الشرعية على المفترق الرابط بين تعز والحديدة جنوب اليمن، قطعت أحدى طرق الإمدادات للحوثيين، حيث قتل أكثر من 27 مسلحا منهم، وأسر 18، في خلال المواجهات غرب تعز التي اعلنها الجيش الوطني منطقة عسكرية مغلقة.

القوات الشرعية في جبهة مقبنة، بتعز، سيطرت على مواقع اضافية بعد معارك مع الحوثيين، خصوصا في جبهة الكدحة، وفي مواقع مطلة على مفرق الوازعية غربا. كما صدت هجوما في منطقة الصياحي وتبة أعلا في جبهة الضباب، فيما عنفت المواجهات في محيط جبل هان، على إثر محاولة الانقلابين التسلل.

انسانيا، تباشر الحكومة الشرعية، الاحد، إرسال رواتب موظفي المرافق العامة، بحسب كشوفات اواخر عام 2014، من دون أي إضافات أو تجاوزات. كما وعدت بتشغيل محطة توليد الكهرباء، العاملة بالغاز، في مأرب، بعد اصلاحها.