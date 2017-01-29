إنريكي يضع شرطا وحيدا لتجديد تعاقده مع برشلونة

epa05660876 FC Barcelona's head coach Luis Enrique leads his team's training session at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, 05 December 2016. FC Barcelona will face Borussia Moenchenglabach in a UEFA Champions League group stage match on 06 December 2016. EPA/ALEJANDRO GARCIA
يسابق مسؤولو نادي برشلونة الإسباني الزمن، لحسم ملف تجديد تعاقد لويس إنريكي المدير الفني للفريق الكتالوني، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2017.
وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إن إنريكي لا يميل لتوقيع عقد طويل الأجل، بل فجرت مفاجأة بأن مدرب برشلونة يريد التوقيع على عقد لمدة موسم واحد يجدد تلقائيًا حسب نتائج الفريق.
في المقابل، تسعى إدارة البارسا، لإقناع المدير الفني لبرشلونة بالتجديد لمدة موسمين، ولكنها لا تضغط عليه، بل يلتزم الطرفان بالاتفاق بينهما على حسم هذا الملف خلال شهرين على الأكثر.
كما تطرق لويس إنريكي للحديث عن مصيره مع الفريق الكتالوني، وإمكانية استمراره، قائلاً في تصريحات مقتضبة: “عقدي رائع للغاية.. وقيمته كبيرة”.
يذكر أن لويس إنريكي تولى مسؤولية برشلونة في صيف 2014 قادمًا من سيلتا فيغو، ونجح في قيادة البارسا للتتويج بثمانية ألقاب من أصل 10 في أول موسمين مع البلوغرانا.
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