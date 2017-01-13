إنريكي يتعهد بكسر العقدة أمام ريال سوسييداد

أكد لويس انريكي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه سيسعى لكسر عقدة عدم تحقيق أي فوز على ريال سوسييداد في معقله “أنويتا” منذ موسم 2007، خلال مواجهة الفريقين في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة وسوسييداد، على أن تقام مباراة الذهاب في “انويتا” يوم 18 يناير، والإياب في “كامب نو” يوم 25 من نفس الشهر.

وقال إنريكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “لقد كان يومًا خاصًا بسبب قرعة الكأس”.

وتابع: “نحن لا نملك أي حظ في هذا الملعب، لم أحقق الفوز هناك كمدرب، ونحن نملك 7 مباريات دون انتصار في أنويتا، واليوم الذي سنحقق فيه الانتصار قد اقترب”.

وأضاف: “ستكون مباراة صعبة، نظرًا لأن ريال سوسييداد واحد من أفضل الفرق في أرض الملعب تنفيذًا للتعليمات التكتيكية، وإيوزبيو ولاعبيه يقدمون عملا مميزًا”.

واختتم حديثه بقوله: “اللقاء سيعتبر بمثابة مباراة بطولة، حيث أننا لم نقدم أي شيء في بطولة الدوري، ولكن ستكون صعبة للغاية بكل تأكيد”.