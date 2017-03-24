إنجاز طبي جديد لرصد السرطان!!

الكشف المبكر عن مرض السرطان نقطة محورية في العلاج ويساعد على التغلب على المرض، وبفضل تحليل دم جديد، توصل له العلماء في جامعة كاليفورنيا الأميركية، أصبح بالإمكان معرفة الداء الخبيث مبكرا، حتى قبل ظهور الأعراض أو الأورام، وتحديد نوعه.

وإكتشفت الدراسة أن أجسام المصابين بالسرطان، لديها بصمة جينية خاصة “دي إن آيه”، يمكن تحديدها بواسطة تحليل الدم الجديد، الذي يعتمد على تقنية كمبيوتر.

وتم اختبار هذه التقنية على 29 مريضا بسرطان الكبد، و12 مريضا بسرطان الرئة، و5 مرضى بسرطان الثدي، وفق ما ذكرت صحيفة تلغراف.

والنتيجة جاءت بنجح الاختبار في تحديد حالات الإصابة بالسرطان لـ 8 من كل 10 أشخاص، بينما أعطى نتائج إيجابية خاطئة في بضع مرات فقط من بين 100 تجربة.