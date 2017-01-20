إنجازات سباحة نادي الجزيرة الرياضي لعام 2016

شهد عام 2016 تسجيل سباحي وسباحات نادي الجزيرة الرياضي 8 أرقام قياسية، وإحرازهم 43 ميدالية ذهبية و31 فضية و12 برونزية في بطولة لبنان الشتوية، و24 ذهبية و32 فضية و37 برونزية في بطولة لبنان الصيفية.

وهنا الأرقام القياسية الثمانية التي سجلت في حوضي 25 و50 مترا في مختلف الفئات العمرية:

حوض 25 مترا: فئة الفتيات 16 – 17 سنة: ياسمين علم الدين سجلت في الـ200م فراشة 2.26.47 دقيقتين (الرقم السابق 2.31.90د لنيبال يموت عام 2010) وفي الـ400م فردي متنوع 5.14.30 دقائق (الرقم السابق 5.19.18د لنيبال يموت عام 2009).حوض50 مترا: فئة الرجال 18 سنة فما فوق: آدم علوش سجل في الـ100م حرة 52.61 ثانية (الرقم السابق 52.93ث لأنطوني بربر عام 2015) وفي الـ100م فراشة 54.04ث، (الرقم السابق 56.43ث لباسل الكعكي عام 2007). فئة الفتيان 16 – 17 سنة: ساشا عاصي سجل في الـ200م فردي متنوع 2.16.25 دقيقتين (الرقم السابق 2.20.04د لأنطوني صعيبي عام 2015). فئة الصبيان 14 – 15 سنة: رجب بيضون سجل في الـ400م حرة 4.28.05د (الرقم السابق 4.28.30د لاميل لحود عام 1990). فئة الفتيات 16 – 17 سنة: ياسمين علم الدين سجلت في الـ100م فراشة 1.08.80 دقيقة (الرقم السابق 1.09.32 لنيبال يموت عام 2009) وفي الـ200م فراشة 2.32.07 دقيقتين (الرقم السابق 3.05.07 لميرنا مكردشيان عام 1974).

وأثنى نادي الجزيرة على جهود جهازه الفني المؤلف من أمين السر والمدير الفني عادل يموت، وامين الصندوق نسيب صعب، والخبير الدكتور منصف يوسف عيسى، والمدرب مصطفى بغدادي، والمدرب مازن فتح الله، والمدربة شنتال عاصي، والمعالج الفيزيائي الدكتور طارق غربال. وعدّد النادي إنجازات سباحيه وسباحاته التي حققوها على مدار العام الماضي، كالآتي:

1 – شارك سباحو النادي في سباق المدارس في الجامعة اللبنانية – الاميركية في 16 كانون الثاني.

2 – شارك آدم علوش في سباق غولدن تور في 7 شباط.

3 – شاركت یاسمین علم الدین في سباق هاميلتون في دبي ما بين 12 و14 شباط، وأحرزت ذهبية في الـ200م فراشة وبرونزية في الـ400م متنوع.

4 – شارك آدم علوش في سباق شارلوروا في بلجیكا ما بين 27 و28 شباط.

5 – شارك نادي الجزیرة آدم علوش في سباق غران بري بوغارد ما بين 15 و17 آذار محطما رقما قياسيا جديدا للبنان في الـ100م حرة.

6 – شاركت ياسمين علم الدين ضمن منتخب لبنان في البطولة العربية الثالثة للعموم، وبطولة دبي الدولية في الامارات – دبي ما بين 4 و7 نیسان.

7 – تألق 46 سباحاً وسباحة من نادي الجزيرة في بطولة لبنان الشتوية في نادي الجمهور في 21 و22 ايار حيث حصدوا 43 ميدالية ذهبية و31 فضية و12 برونزية، وسجلوا رقمين قياسيين للفئات العمرية في 124 سباقا، وتصدر النادي العديد من الفئات العمرية، كالآتي: المركز الاول في فئات الرجال والفتيان والفتيات والصبيان والصغار، المركز الثاني في فئة الصبايا، المركز الثالث في فئات السيدات والاحداث والطفلات.

8 – شاركت بعثة من النادي ضمت نسيب صعب رئيساً ومازن فتح الله مدرباً والسباحين لين ورين الحاج وليا شيباني وسيم صعب وهادي حرب في الدورة الدولية الخامسة للناشئين في مدينة كاين الفرنسية ما بين 4 و6 حزيران وشارك فيها 300 سباح وسباحة من 20 نادياً أوروبياً. وحصدت لين الحاج 8 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، وليا شيباني ذهبية وفضيتين وبرونزية، ورين الحاج فضيتين، وهادي حرب 5 برونزيات، وسيم صعب برونزية.

9 – شارك آدم علوش في سباق مدرید المؤھل الى أولمبياد ریو دي جانيرو، ما بين 27 و29 أيار، وسجل زمناً تأهيلياً “ب” في الـ100م فراشة، إلى رقم قیاسي جدید للبنان.

10 – اقام النادي افطاراً لسباحيه في فندق غولدن توليب في 23 حزيران.

11 – شارك سباحو النادي في سباق اسرع سباح وسباحة في الـ50م الذي نظمه نادي الصفرا مارين في 11 تموز.

12 – شارك 48 سباحاً وسباحة من النادي في بطولة لبنان الصيفية في حوض مجمع رفيق الحريري الجامعي في الحدث، ما بين 29 آب وأول ايلول، وحصدوا 24 ميدالة ذهبية و32 فضية و37 برونزية، وسجلوا 3 ارقام قياسية للبنان في 174 سباقا. وتصدر النادي في العديد من الفئات كالآتي: المركز الثاني في فئات الفتيان والفتيات والصبيان والصبايا، المركز الثالث في فئات الرجال والسيدات والصغار.

13 – شارك آدم علوش ضمن منتخب لبنان برئاسة نائب الرئیس الثاني عادل یموت فيبطولة آسیا في طوكیو ما بين ١٠ و١٥ تشرین الثاني وشارك في سباقات الـ50م صدرا والـ50م فراشة.

14 – شارك النادي في سباق الاستقلال الـ36 الذي نظمه الاتحاد في النادي العسكري المركزي في جونية في 20 تشرين الثاني، وفاز سباح النادي ساشا عاصي بكأس قائد الجيش العماد جان قهوجي.

15 – استقدم النادي المدرب سيف مرجان الذي وضع خطة طويلة الأمد بالتنسيق مع الجهاز الفني للنادي وذلك لتعزيز قدرات سباحي وسباحات الجزيرة فنياً وبدنياً والاشراف ميدانياً على تمارينهم.

16 – شارك آدم علوش ضمن منتخب لبنان في بطولة العالم في حوض 25م في كندا ما بين 3 و5 كانون الاول، وشارك في سباقات 50م حرة و50م صدرا و50م فراشة و100م متنوع.

17 – نظم النادي سباق الميلاد الـ60 برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي في 25 كانون الاول 2016 في النادي العسكري المركزي في المنارة في بيروت، وفاز سباحو النادي في معظم الفئات العمرية. كما أحرز السباحان محمد جراب ونور الغصيني كأسي قائد الجيش.

18 – شارك النادي في كأس لبنان الذي نظمه الاتحاد في 27 كانون الأول في حوض الجامعة الاميركية وعزز سباحوه 5 أرقام قياسية لبنانية، وسجل النادي النتائج الآتية في الفئات العمرية: المركز الاول في فئة الفتيان، المركز الثاني في فئات الرجال والسيدات والفتيات والصبيان، المركز الثالث في فئة الأحداث.

– وفي الختام، توجهت أسرة نادي الجزيرة بتحية شكر وتقدير إلى الرئيس سعد الحريري الذي تبنى وبارك نجاحات النادي، والى قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يرعى سباقات النادي، والى الاتحاد اللبناني للسباحة والإعلام الرياضي والمشجعين الذين يواكبون أنشطة النادي.