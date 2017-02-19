إنتر يفوز بصعوبة على بولونيا ويواصل مساعيه لإحتلال المركز الثالث

ضمن منافسات الجولة الـ25 من الكالتشيو حقّق نادي إنتر ميلانو فوزاً صعباً أمام مضيفه نادي بولونيا بنتيجة هدفٍ مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب ريناتو دال آرا في مدينة بولونيا.

وعانى أبناء المدرب ستيفانو بيولي في إختراق المنظومة الدفاعية التي إتبعها المدرب روبيرتو دونادوني طوال الشوط والثاني حيث إنتظر النيراتزوري حتّى الدقيقة 80 لتسجيل الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق البرازيلي الشاب “غابيغول” بعد تمريرة من دانييلي دي أمبروزيو ليحقق الإنتر ثلاث نقاط بغاية الأهمية بالنسبة للصراع على المركزين الثاني والثالث المؤهلان إلى دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة روما في الجولة المقبلة على ملعب سان سيرو.

يذكر أن هذا الفوز هو الإنتصار العاشر للمدرب ستيفانو بيولي مع النيراتزوري منذ توليه مهمة تدريب الفريق خلفاً للهولندي فرانك دي بوير.