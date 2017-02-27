إليسا ترثي والدها بكلمات حزينة

في ذكرى وفاته، رثت النجمة اللبنانية إليسا والدها بكلمات مؤثرة، معبّرة عن مدى حبّها له.

وكتبت: “في هذا اليوم أتذكر والدي الذي رحل إلى مكان أفضل، أنا أعلم أنه يراقبني وموجود بجواري لأن كل هدية في هذه الحياة جاءت منه”.

من جهته، تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وتمنوا لها السعادة والعمل الطويل، معبرين عن تعاطفهم وحيهم الكبير لها.