إلقاء امرأة في النار لـ”طرد الأرواح الشريرة” من جسدها

توفيت سيدة في شمال نيكاراغوا جراء إصابتها بحروق شديدة أثناء جلسة “طرد أرواح شريرة”، حسبما أفادت السلطات المحلية الثلاثاء.

وتعود أحداث الواقعة إلى أمر من جانب زعيم إحدى الطوائف الدينية بإلقاء المرأة (25 عامًا) في النار “لإخراج الشياطين منها”.

وقال لويس مورينو، مدير المستشفى الذي نقلت إليه المرأة بعد إصابتها بالحروق “فعلنا كل ما بوسعنا لإنقاذها، لكنها كانت مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في 80% من جسدها”.

وكانت المرأة محتجزة منذ أسبوع في مجمع خاص بتلك الطائفة الدينية قبل أن يتم إلقاؤها في النار، وقال زعيم الطائفة إنه لابد من حرق المرأة لتخليصها من الشياطين.

واحتجزت السلطات الرجل وأربعة آخرين، وطالب زوج الضحية أن تتم محاسبة الجناة.