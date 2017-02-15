إلغاء المجموعات في بطولة دبي بعد إعتذار الأهلي وبرنامج جديد

اصدرت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية برنامجاً جديداً عقب اعتذار فريق الأهلي الإماراتي عن المشاركة.

ومع إنسحاب الأهلي، تقلص عدد الفرق الى 7، لتقوم اللجنة المنظمة بإلغاء القرعة وإقامة البطولة على قاعدة نظام الدوري اي انّ الفرق السبعة ستتواجه لتتأهل 4 فرق الى الدور نصف النهائي.