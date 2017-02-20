إكتمال عقد البعثة اللبنانية الى الألعاب الآسيوية الشتوية “سابورو 2017”

وصل وفد التزلج الالبي الى مدينة سابورو اليابانية ظهر يوم السبت في 18 شباط الجاري ليكتمل بذلك عقد البعثة اللبنانية الى الدورة الثامنة للألعاب الآسيوية الشتوية والموزعة على ثلاث مسابقات وهي:

التزلج الالبي Alpine Skiing من 22 لغاية 25 شباط.

سباق العمق cross country من 20 لغاية 23 شباط.

التزلج اللوحي snowboard يومي 19 و 20 شباط.

هذا وتم استقبال الوفد اللبناني في القاعة المخصصة لرفع أعلام الدول من قبل محافظ المدينة وتبادل مع رئيس البعثة نائب رئيس اللجنة الأولمبية السيد جورج زيدان الدروع والهدايا المخصصة لهذه المناسبة بعدها عقد اجتماع للبعثة ترأسه زيدان وحضره عضو الاتحاد اللبناني إدارية البعثة دينا نصر حيث تم خلاله تزويد اللاعبين والمدربين بالتوجيهات المطلوبة.