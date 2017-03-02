إقليم بعبدا الكتائبي استنكر رفع لوحة تشيد بحبيب الشرتوني في العبادية

صدر عن إقليم بعبدا الكتائبي البيان التالي: “عمد من يطلقون على أنفسهم اسم حركة 8 تموز – التابعة للحزب القومي السوري إلى رفع لافتة احتفالا بالذكرى 113 لمولد أنطون سعادة مؤسس الحزب في منطقة العبادية – قضاء بعبدا، يمدحون فيها حبيب الشرتوني قاتل الرئيس بشير الجميل.

إن اقليم بعبدا الكتائبي يستنكر هذه الخطوة الاستفزازية ويستهجن أن تعمد مجموعة إلى منطق تحريضي مرفوض. وإذ يشكر الإقليم تدارك القوى الأمنية الوضع وإزالة اللافتة، يتمنى عليها السهر على عدم تكرار مثل هذه الأعمال ويناشدها تكثيف عمليات البحث عن الفار من العدالة حبيب الشرتوني وسوقه إلى المحاكمة لينال ما يستحقه قاتل البشير”.