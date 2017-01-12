إقفال موقت لمطمر كوستا برافا لتهديده سلامة الطيران

لا تزال قضية الطيور وخطرها الكبير على حركة الطيران في مطار بيروت الدولي القضية الاهم التي تشغل البلاد.

وفي هذا السياق، اجتمع الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير لمتابعة القضية بعدما سجلت سلسلة مواقف وزارية وقضائية متصلة بمطمر الكوستابرافا ونهر الغدير.

كذلك وإنفاذا لقرار قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان، بالإقفال الموقت لمطمر الكوستابرافا في خلدة، بسبب وجود طيور النورس في المكان، وصل وفد من المحامين يرافقه قضاة، وتم اقفال ابواب المطمر لمنع دخول شاحنات جديدة تحمل النفايات اليه.

وخلال جولة لوزير البيئة طارق الخطيب في المطمر لفت الى انه ضمن نطاق المطمر، لا يوجد طيور بل هي عند مصب نهر الغدير.

وحث المسؤولين في شركة “جهاد العرب” على “الالتزام بقرار قاضي الامور المستعجلة”.

عن ارتباط حركة الطيور بالهواء، قال: “بطبيعة الحال، الهواء يغير مجرى الطيور وغير الطيور، إنما أنا أتكلم أنني منذ اللحظة التي دخلت فيها الى المطمر لغاية تاريخ ادلائي بهذا التصريح لم أجد أي طير سوى بعض العصافير، وأنا لست بصدد الدفاع عن أحد كما أنني لست بصدد ظلم أحد، يجب قول الامور كما هي. وقد اتصلت صباحا بمعالي وزير الاشغال وكان هناك اجتماع سابق في الوزارة لرؤساء البلديات المعنية بمجرى نهر الغدير وطالبنا البلديات بأن تتخذ اجراءات معينة”.

وتابع: “نؤكد أن سلامة الطيران وصحة الناس وحركة الملاحة الجوية في المطار تعنينا كما تعني كل الناس ولن نرتاح قبل معالجة الموضوع معالجة ترضي المواطن اللبناني وتحقق الامن والامان لحركة الطيران”.

بدوره رد مجلس الإنماء والإعمارعلى كل ما أثير عن وجود طيور في مكب الكوستابرافا. وقال في بيان إن السبب هو مصب نهر الغدير.

وأكد في بيان أن عقد تنفيذ المركز الموقت للطمر الصحي للنفايات أخذ في الاعتبار تنفيذ الإجراءات اللازمة لعدم تحول هذا المركز إلى جاذب إضافي للطيور. وهذه الإجراءات تتمثل بالتغطية اليومية للنفايات بالأتربة وتجهيز المطمر بعدد من الأجهزة التي تصدر أصواتا لإخافة الطيور.