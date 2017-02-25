إقالة رانييري: مورينيو يعرب عن دعمه ومانشيني يأسف ولينيكر يبكي

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي، الجمعة عن دعمه لنظيره الايطالي كلاوديو رانييري غداة اقالته من منصبه مدربا لليستر سيتي، بعدما قاده لاحراز لقب الدوري الممتاز للمرة الاولى في تاريخه الموسم الماضي.

ونشر مورينيو على صفحته على “انستاغرام” صورة له مع رانييري (65 عاما) وهما يبتسمان، مرفقا اياها بتعليق جاء فيه “بطل انكلترا الذي اختير مدرب العام من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، اقيل. هذه هي كرة القدم الحديثة. صديقي كلاوديو، احتفظ بابتسامتك. لا احد يستطيع محو التاريخ الذي كتبته”.

واثارت اقالة ليستر الخميس للمدرب رانييري كثيرا من ردود الفعل في عالم كرة القدم الانكليزية، الى درجة ان غاري لينيكر اللاعب السابق في صفوف ليستر والمنتخب الانكليزي بكى عندما سمع بالنبأ.

من جانبه، قال الايطالي روبرتو مانشيني لاعب ليستر السابق واحد المرشحين الاقوياء من قبل الصحافة الانكليزية لخلافة مواطنه، “آسف لما آل اليه مصيرك يا صديقي”.

واضاف مانشيني الذي يعرف الدوري الانكليزي كونه اشرف على مانشستر سيتي من 2009-2013، ان رانييري “سيبقى في تاريخ ليستر وقلوب انصاره وكل عشاق كرة القدم”.

وقال الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي “بالنسبة الي كانت هناك بعض القرارات الغربية في 2016-2017: بريكست، ترامب، رانييري” في اشارة الى الاستفتاء حول انفصل بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي وانتخاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب واخير اقالة رانييري.

واضاف: “ليست لدي ادنى فكرة لماذا فعل ليستر ذلك. انه (رانييري) فعلا شخص مميز في عمله. التقيت به عندما زارني في دورتموند واجرينا نقاشا جيدا. انه شخص رائع”.

وكان كلوب مدربا لبوروسيا دورتموند الالماني لسنوات قبل الانتقال الى ليفربول العام الماضي.

واعتبر لوتشانو سباليتي مدرب روما اقالة رانييري غير مقبولة بقوله: “انها فضيحة، انه امر غير مقبول”، مضيفا “كان يجب تهنئته. انه من اوجد الانسجام في الفريق وفي غرف تبديل الملابس والذي جعل من الممكن الفوز بالبطولة الانكليزية على حساب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشلسي”.

وتابع: “اذا كان لديكم القليل من الكرامة، فيجب ان تتقبلوا ذلك حتى الهبوط من دون المس به”.

وتحدث رودي غارسيا مدرب مرسيليا الفرنسي ايضا عن اقالة رانييري فاعتبر ان “هالته لم تنته بعد اقالته من منصبه”، واصفا الاقالة “بالامر المجنون”، ومؤكدا ان “الناس لديها ذاكرة قصيرة”.

ويحتل ليستر سيتي المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة عن اول القابعين في دائرة الهبوط الى الدرجة الاولى.

واعتبر حارس المرمى الشهير لليستر والمنتخب سابقا بيتر شيلتون ان “الهبوط كارثة بالنسبة الى ليستر، واعتقد بأن المسؤولين في النادي اتخذوا قرارا حكيما. البعض لا يعرفون ماذا يعني ذلك، لكن الهبوط يلوح في الافق”.

واضاف شيلتون الذي احرز مع ليستر لقب بطل الدرجة الثانية عام 1971، “اذا بقي النادي في الدوري الممتاز، سيقال انهم اتخذوا حقا قرارا صائبا. كثيرون يقولون ان لا وجود للمشاعر في كرة القدم. انظروا ماذ فعل لهذا النادي… لكن امضى فترة من الموسم كانت كافية لتصحيح الامور”.

وسيشرف على ليستر في المباراة مع ضيفه ليفربول السبت المساعدان كريغ شكسبير ومايك ستاويل بانتظار تعيين مدرب جديد.