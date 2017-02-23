إفتتاح ملتقى الأعمال المصري اللبناني.. ماذا حصل؟

أكد وزير الإتصالات جمال الجراح أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يؤمن بالتكامل الاقتصادي والاستثماري والانتاجي بين الدول العربية كافة وبأن القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد والنهوض.

كما كان والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري يؤمن بذلك.

كلام الجراح جاء خلال تمثيله الرئيس الحريري في إفتتاح ملتقى الأعمال المصري اللبناني في دورته الثالثة، في فندق فورسيزونز والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال.

وتمنى كل من وزير الاقتصاد رائد خوري ووزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر ان يتوصل الملتقى الى صياغة توصيات لخطوات ملموسة تساهم في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون بين رجال الاعمال في البلدين”.

تقرير: محاسن حلبي