إعتقال أفراد شبكة تابعة لـ”حزب الله” متورطة بتهريب المخدرات بحنوب أميركا

كشف تحقيق نشرته شبكة “سي إن إن” عن “عملية دولية أسفرت عن اعتقال أفراد شبكة تابعة لحزب الله اللبناني متورطة في عمليات تهريب وتجارة مخدرات بملايين الدولارات؛ بهدف تمويل عمليات إرهابية في لبنان وسوريا”.

ولفتت إلى ان خيوط القضية تعود إلى أن عناصر من حزب الله يعملون في تهريب كوكايين بقيمة ملايين الدولارات لصالح شبكات المافيا بجنوب أميركا، خاصة الكارتيل الكولومبي الخطير Oficina de Envigado، أو “مكتب إنفيغادو”، إلى أميركا وأوروبا.

وأوضحت أن العناصر يقومون “بعد عملية تهريب المخدرات من جنوب أميركا إلى الدول الأخرى بتحويل الأموال إلى حزب الله، الذي يموّل بها عمليات تسلحه وقتاله في سوريا التي أرسل إليها آلاف المقاتلين لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد”.

كما كشفت الشبكة عن مخالفات خطيرة في إصدار جوازات السفر والتأشيرات الفنزويلية لأشخاص لهم صلات بميليشيا حزب الله اللبناني.

وأفادت شبكة “CNN” بأن التحقيق استغرق عاماً كاملاً، وتضمن مراجعة الآلاف من الوثائق وإجراء مقابلات في الولايات المتحدة وإسبانيا وفنزويلا وبريطانيا، إلى جانب تعقب مختلف المسؤولين من فنزويلا. وأشارت إلى أن إحدى الوثائق الاستخباراتية السرية التي حصلت عليها تربط نائب الرئيس في فنزويلا، طارق العيسمي، بـ 173 جواز سفر وهوية فنزويلية أصدرت لأفراد من الشرق الأوسط، بما في ذلك أشخاص لهم صلات بـ “حزب الله” اللبناني.