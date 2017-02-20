إطلاق نار على موكب رئيس حكومة الوفاق الليبية

تعرّض موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، اليوم، لاطلاق نار في طرابلس، كما اعلن الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق اشرف الثلثي، موضحا “عدم سقوط اصابات”.
وقال لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: “ان موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي تعرض لاطلاق نار اثناء مروره قرب منطقة ابو سليم في طرابلس، كل سيارات الموكب مصفحة ولم تسقط اصابات”.
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