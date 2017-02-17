إطلاق نار على فان للركاب في عرسال ولا إصابات

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن مجهولين أطلقوا النار على فان للركاب في بلدة عرسال، تعود ملكيته لشخص من آل الحجيري.
وأدى إطلاق النار الى تضرر الفان من دون وقوع إصابات.
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