إطلاق تسجيل المشاركين في ماراتون صيدا الدولي من بيروت

أطلقت جمعية ماراتون صيدا الدولي التسجيل في العاصمة بيروت للعدائين والمشاركين في ماراتون صيدا «نركض للتنمية والسلام» المقرر في 23 نيسان المقبل والذي تنظّمه الجمعية بدعم من «بنك عودة» وبالتعاون مع «نادي روتاراكت» – صيدا وبلدية صيدا، وتحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى.

وجرى اطلاق التسجيل في حفل اقيم في مقر مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة في بيروت بمشاركة رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري وحضور محافظ بيروت القاضي زياد شبيب والمنسق العام لتيار المستقبل في بيروت وليد دمشقية والمنسق السابق بشير عيتاني، وممثل رئيس اللجنة الأولمبية جان همام رئيس اتحاد الشطرنج عزت قريطم، وممثل نقابة الصحافة جورج بشير، والمدير الاقليمي لبنك ميد في الجنوب مازن السماك، ورئيسة جمعية بيروت ماراتون مي الخليل، والسفير عبد المولى الصلح، ووفد من سفارة المملكة العربية السعودية، وممثلون لبلديتي بيروت وصيدا ونادي روتاراكت صيدا والمدير التنفيذي لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة روبينا ابو زينب وأسرة جمعية ماراتون صيدا الدولي.

استهل الحفل بترحيب لعضو الجمعية نبيل بواب فقال: «نحن في عاصمة الوطن الحبيب قلب بيروت النابض لحضوركم هنا معنا في مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة معنى خاص لنواكب التحضيرات على قدم وساق لماراتون صيدا الدولي الذي سيقام في 23 نيسان 2017 تحت عنوان نركض للتنمية والسلام».

ثم قدم مساعد مدير السباق مدير اكاديمية التدريب رامي العلايلي عرضا عن الجمعية واهدافها وعن فكرة ماراتون صيدا الدولي والمراحل التي قطعتها التحضيرات اللوجيستية ومساراته ومسافاته (42.195 كلم و21 كلم لذوي الاحتياجات الخاصة و7 كلم و3 كلم وكلم واحد).

ثم تحدث رئيس الجمعية الدكتور ناصر حمود فقال: «نلتقي اليوم لاطلاق العد العكسي لمبادرة شبابية خلاقة ستشهدها عاصمة الجنوب صيدا في 23 نيسان المقبل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. ان فكرة جمعية ماراتون صيدا الدولي التي تأسست بمبادرة مشكورة من النائب بهية الحريري انطلقت لتشكل مساحة حاضنة لابناء مدينة صيدا للتلاقي مع كافة ابناء الوطن، وتتويجا للدور الرياضي والحضاري لعاصمة الجنوب يرافق اكتمال بنيتها الانمائية ويصب في خطة النهوض بكل مقدراتها ولا سيما البشرية عبر التوجه الى الشباب والجيل الجديد بمشاريع وانشطة وحيويات يكونوا هم محورها وهم هدفها في آن.. ومن جهة ثانية تتويجا لدور المدينة في الانفتاح والتواصل مع محيطها وكافة ارجاء الوطن وتأكيدا لحضورها الفاعل على الخريطة الرياضية المحلية والعربية والدولية..من هنا.. من عاصمة لبنان وقلبه النابض بيروت.. نوجه دعوتنا لجميع المناطق ولجميع القطاعات.. لنركض معا من اجل»التنمية والسلام«الاحد 23 نيسان المقبل.. آملين ان تحذو القوى السياسية حذونا في ماراتونها الديمقراطي بانجاز استحقاق الانتخابات النيابية في موعدها.. لننطلق بعدها معا في سباق مشترك من اجل النهوض بوطننا الحبيب لبنان».

بعد ذلك جرى اطلاق تسجيل المشاركين في السباق بتعبئة الاستمارات الخاصة بالمشاركة او عبر الموقع الإلكتروني للجمعية www.saidamarathon.org.