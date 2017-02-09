إطلاق النار على 4 إسرائيليين.. وموسكو تحذر من شرعنة الاستيطان

في ظل الممارسات العنصرية والاصرار على إقامة الاف المستوطنات في الضفة الغربية، اصيب الخميس، 4 اسرائيليين بجروح بعد ان فتح فلسطيني النار باتجاههم وشن هجوماً بالسكين في سوق مدينة بيتاح تكفا قرب تل ابيب.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إصابة 4 إسرائيليين بإصابات طفيفة في عملية إطلاق نار قام بها شخص فلسطيني.

وأوضحت أن منفذ إطلاق النار تم إلقاء القبض عليه وهو يحمل السلاح، مشيرة إلى أن عدد المصابين 4 منهم اثنان بإطلاق نار وآخر أصيب بطعنة سكين والرابع لم يبلغ عن نوع إصابته.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري في بيان انه تم اعتقال الفلسطيني البالغ الـ19 من العمر، وهو يتحدر من قرية بيتا قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة ان الهجوم “ارهابي”.

ونقل المصابون الى مستشفى اسرائيلي لتلقي العلاج. ولم توصف جراح اي منهم بالخطيرة.

من جهة ثانية، أعلن مجلس “يشع” الاستيطاني الإسرائيلي، أن أكثر من 421 ألف مستوطن كانوا يعيشون في الضفة الغربية المحتلة أواخر عام 2016. ولا تشمل هذه الأرقام عدد المستوطنين الذين يقيمون في القدس الشرقية المحتلة.

في هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ “إزاء تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية على أراض خاصة مملوكة للفلسطينيين بالضفة الغربية”، مشيرةً إلى أن “هذا القرار ستكون له آثار سلبية جدا على مهمة التوصل إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية الثابتة والدائمة”.

وشددت الخارجية على أن “تبني هذا القانون يعرض للخطر آفاق تحقيق صيغة حل الدولتين للقضية الفلسطينية علاوة على الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السلمية” في الشرق الأوسط”، مشيرةً إلى أن “نحو 4 آلاف وحدة استيطانية تخضع لأحكام هذا القانون، وهي الوحدات التي تم بناؤها على الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون تصاريح من السلطات الإسرائيلية، وكانت هذه السلطات نفسها تعتبرها غير شرعية”.

ولفتت إلى أن “موسكو لا تزال تنطلق من أنه يجب إيجاد حل لمسألة الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الحدود، عن طريق الحوار السياسي المباشر بين طرفي الصراع”، مشيرةً إلى أن “جميع الأفعال التي تستبق نتائج مثل هذه المفاوضات، غير بناءة”.