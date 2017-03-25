إصابة فلسطينيان إثر اشكال عائلي في مخيم عين الحلوة

أُصيب فلسطينيان من آل السعدي إثر اشكال عائلي في الشارع التحتاني في عين الحلوة تطور الى اطلاق نار وانفجار قذيفة صاروخية.

وكان المخيم عاش ليلا متوترا سجل فيه القاء قنبلة يدوية عند مفترق سوق الخضار أعقبها اطلاق نار.

هذا واقفلت كافة المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية التابعة لوكالة الاونروا .

وبدت الحركة في الشارع الفوقاني مشلولة كليا خشية تجدد عمليات القنص فجأة واقفلت المحال التجارية ابوابها فيما بدا مشهد الاضرار كبيرا مع احتراق سيارة في منطقة الطوارىء وتضرر عدد من المنازل والمحال والسيارات.

هذا، وتقرر اليوم دفن الشاب محمد الجنداوي الذي اغتيل برصاص مجهولين في سوق الخضار اضافة الى محمود السيد الذي قضى في اشكال الطوارىء.