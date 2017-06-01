إصابة شخصين نتيجة إشكال فردي تخلله طعن بالسكاكين في طرابلس

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن اصابة شخصين خلال اشكال فردي تخلله طعن بالسكاكين، بالقرب من ساحة الضناوي في أبي سمراء.

وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية” على معالجة إحدى الإصابتين ميدانيا.