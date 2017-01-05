إصابة البابا.. وعودة شيخ النجارين : برازيليان إلى الأنصار وطرابلس.. وأوغندي إلى النجمة.. وسنغاليان إلى العهد

تعرض مهاجم الأنصار علاء البابا لإصابة قوية في الركبة خلال احتكاك مع أحد زملائه، أثناء تدريبات فريقه.

وسيخضع البابا لفحص بالأشعة الإثنين المقبل، لتحديد حجم الإصابة، والفترة التي سيغيبها عن الملاعب. ويعتبر البابا القادم من الصفاء، من ركائز هجوم الفريق الأخضر إذ سجل 3 أهداف وصنع 4 في ذهاب الموسم الحالي.

من جهة ثانية، اعلن الأنصار أمس الأربعاء التعاقد مع المهاجم البرازيلي بيتو (28 عاماً) لمدة موسم ونصف، على ان يكون الاجنبي الثالث في صفوف «الأخضر»، في إياب الدوري الـ56 لكرة القدم. وسبق للأنصار ان تعاقد مع السلوفاكي ماتيج بوداستافيتش والبرازيلي ريتشي، وذلك بعد أن تخلى عن أجانبه السابقين الموريتاني مولاي أحمد خليل والعاجي كريس ريمي والبرازيلي برونو كامارغوس.

النجمة

استعاد نادي النجمة قلب دفاعه المخضرم بلال شيخ النجارين، بعد انتهاء عقده مع فريق دبا الفجيرة الإماراتي، ووقع الطرفان عقداً أمس الأربعاء يمتد لموسم ونصف، ويشارك مع الفريق في جميع المسابقات المحلية والآسيوية.

وكان شيخ النجارين (34 عاماً) من أعمدة منتخب لبنان في عهد المدرب السابق الألماني تيو بوكير، وسبق أن اختير أفضل لاعب لبناني في مهرجان «المنار» موسم 2011 – 2012، قبل أن يترك النجمة بعد 10 مواسم معه، متوجهاً إلى الامارات حيث احترف مع الظفرة ودبا الفجيرة.

كما تعاقد النجمة رسمياً مع لاعب الارتكاز الأوغندي حسن واسوا ليكون رابع أجانب الفريق في كأس الاتحاد الآسيوي 2017. وسيلتحق واسوا (28 عاماً) بالنجمة بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية، التي سيشارك فيها مع منتخب بلاده. وكانت إدارة النجمة أعلنت تعاقدها مع صانع الألعاب الجزائري محمد بلحاج (مواليد 1988) كلاعب أجنبي رابع في حال عدم وصول استغناء واسوا في الوقت المناسب، ويدرس النادي في وقت لاحق عقده مع النجمة. وأبقى النجمة على أجانبه الثلاثة ليكونوا مع الفريق في إياب الدوري، وهم: الصربي بيتار بلانيتش والسوري عبد الرزاق الحسين والغاني نيكولاس كوفي.

وفي ختام يوم طويل من الاتصالات بين النجمة والاتحاد وبلدية صيدا، فضّل النجمة إبقاء مباراته مع طرابلس غدا الجمعة في زغرتا بحضور الجمهور، لأن بلدية صيدا اشترطت موافقة القوى الأمنية بعد الاتحاد على حضور الجمهور وهو ما لم يحصل. وعليه ستتواصل الاتصالات بين المعنيين لضمان حضور جمهوري الأنصار والنجمة في مباريات الفريقين في صيدا بعد موافقة القوى الامنية.

طرابلس

وقع المهاجم البرازيلي مارسيلو موسكاتيلي أمس الأربعاء على كشوفات نادي طرابلس، لتعزيز صفوف الفريق الشمالي في إياب الدوري اللبناني الـ56 لكرة القدم.

وسيحل موسكاتيلي مكان المهاجم الغاني دايفيد أوبوكو، الذي أظهرت صور الأشعة إصابته بقطع في الوتر بمفصل القدم اليسرى، وحاجته لجراحة، مما اضطر النادي لفسخ عقده على الرغم من أنه كان أحد ابرز لاعبيه في ذهاب الدوري إذ سجل خمسة أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

وسبق لموسكاتيلي (34 عاماً) أن دافع عن الوان طرابلس موسم 2012 – 2013 حين لعب 16 مباراة وسجل 7 أهداف. ولعب موسكاتيلي مع 13 فريقاً برازيلياً، أبرزهم فلامينغو موسم 2005 – 2006. وسيكمل مارسيلو اللاعبين الأجانب الذي اختارهم طرابلس في مرحلة الإياب مع المدافع الغاني بيتر كوارتينغ ولاعب الوسط الغاني كيندي آشيا.

العهد

حسم نادي العهد ملف اللاعبين الأجانب في صفوفه، قبل انطلاق إياب الدوري، بضمه السنغاليين داوودا ديوب وإيبنو با، مع الاحتفاظ بمهاجمه التونسي يوسف المويهبي. وخاض اللاعبان السنغاليان الموسم الماضي مع فريق ستاد دي مبور السنغالي. ويلعب ديوب (23 عاماً) في مركز قلب الدفاع، فيما يشغل إيبنو با (23 عاماً) مركز المهاجم الصريح.

وضم العهد الى صفوفه أيضاً لاعب الوسط اللبناني المغترب جهاد أيوب (21 عاماً)، القادم إلى لبنان بعد مسيرة كروية تنوعت بين الأكاديميات في كل من فنزويلا والأرجنتين وإنكلترا قبل أن يلعب مع فريقي ميلوول ونوتس كاونتي الإنكليزيين. وسيلعب اللاعبون الجدد بدءا من ربع نهائي كأس لبنان وفي مرحلة الإياب من الدوري فيما سيغيبون عن الأدوار التمهيدية للبطولة العربية للأندية التي كان العهد أرسل كشوفاته اليها قبل التحاقهم بالفريق.

برنامج الكأس

أذاع اتحاد كرة القدم برنامج مباريات ربع نهائي كأس لبنان كالآتي: الجمعة 6 كانون الثاني 2017: طرابلس ـــ النجمة (زغرتا، الساعة 15,00)، السبت 7 منه: شباب الساحل ـــــ الأنصار (صيدا، الساعة 15,00)، الأحد منه: الصفاء ــــ الراسينغ (العهد، 13,30)، الأحد 2 نيسان: السلام ـــ الفائز من العهد والإخاء (صيدا، 15,00).