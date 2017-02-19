إستخدامات لا تعرفونها عن المشروبات الغازية!!

لطالما تحدثت الدراسات عن سيئات المشروبات الغازية على الصحة، لكن أخيراً، لفتت إحدى الأبحاث عن خمس استخدامات لتلك المشروبات قد تكون غير معروفة. فما هي؟
1- تجعيد الشعر طبيعيا
يعطي حامض الأورثوفوسفوريك الموجود بالمشروبات الغازية الشعر ملمساً ناعماً وتجعيداً طبيعياً، بللي شعرك وبعد عشر دقائق أغسلي شعرك بالشامبو.
2- بقايا العلكة
اسكب المشروب الغازي على أي علكة التصقت بشيء، وبعد مرور دقائق قم بإزالة العلكة برفق.
3- تبييض الشعر
4- حماية المحاصيل من الأمراض
يلجأ البعض لرش محاصيلهم بالمشروبات الغازية، لحمايتها من الأمراض والآفات، إذ إنها تجذب النمل الأحمر، العدو الرئيسي للآفات.
إشارة الى أنّه يمكن أيضاً إستخدام تلك المشروبات بهدق تنظيف الحمامات.
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