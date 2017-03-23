إستأجرت 900 “تاكسي” لتطلب الزواج من حبيبها!

هذا وقد صرح أحد العاملين في شركة السيارات والمسؤول عن الإعلانات على اللوائح الإلكترونية في سيارات الأجرة، أن الفتاة أنفقت أكثر من 10 آلاف يوان (حوالي 1500 دولار أميركي)، من أجل طلب الزواج من صديقها، في 16 آذار الحالي، حيث كتب على اللوائح ولمدة ساعتين متواصلتين “تشانغ جيان فنغ، أريد أن أتزوج منك، هل تقبل ذلك؟”.
وبعد هذا، ذهبت مع صديقها إلى الحديقة، حيث كان ينتظرهم العشرات من الشموع، وبادرت الفتاة بالسؤال “أنا مستعدة لذلك هل تتزوجني؟”، وقد وافق صديقها على طلبها. ووفقا للموقع فقد تواجد العديد من أصدقائهم في تلك اللحظة.
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