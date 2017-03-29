حُكم على رجل في بريطانيا بالسجن بعد أن ثبت تورطه في تصوير أسفلتنوراتالنساء ونشر اللقطات غير اللائقة على الإنترنت، حيث قام بتصوير أكثر من مئة امرأة خلال عدة سنوات.

الرجل يسمي نفسه TubePerve على الشبكة، واسمه الحقيقي سيمون لوسي ويبلغ من العمر 61 عاما، كان يقوم بوضع الصور ومن ثم مناقشاتها مع الآخرين، الذين تعرف بعضهم على الشخصيات التي التقطت لها الصور من الضحايا.

وكتبت صحيفة مترو قصة عنه بعنوان “إذا رأيت هذا الرجل يجلس بجوار امرأة فاتصل بالشرطة”.

أمام العدالة بعد 13 عاماً

جمع لوسي هذه الصور دون موافقة – بالطبع – أثناء استغلاله متروأنفاقلندن في الفترة من عام 2003 إلى 2016 قبل أن يتم القبض عليه ويوضع في السجن في يناير الماضي، لحصاد 13 عاما من انتهاك الخصوصية الشخصية.

وكان قد صدر عليه حكم بالسجن لمدة 16 شهرا مع وقف التنفيذ لـعامين، ومن ثم صدر أمر آخر بمنع الضرر الجنسي ، وحرمانه من الجلوس بجوار أية امرأة في القطار بمفردهما، كذلك استخدام الهواتف والكاميرا في هذه الحالات.

وقد قبض على لوسي، وهو من منطقة بلاسكهيث رود، غرينتش، وحكم عليه في محكمة بلاكفريارز، بعد إدانته بتهمة الخداع العام بشأن 106 من النساء في نفس المحكمة، في يوم 21 فبراير.

وقال ضابط التحقيق ألان ماكتاغارت: “بعد 13 عاما من الإساءة المستمرة، تمت إدانة لوسي أخيرا، وحوكم على جرائمه”.

أمر منع الضرر !

يعني أمر منع الضرر الجنسي أن الرجل لا يحق له أن يحوز على أي جهاز قادر على التقاط الصور الثابتة أو المتحركة أو جهاز قادر على الوصول إلى الإنترنت، إلا إذا كان قد تم ذلك بإذن مسبق من الشرطة، كذلك بعد الخضوع للتفتيش.

كما لن يسمح له بدخول أي محطة للقطارات ما لم يكن على سفر حقيقي، ويحمل تذكرة صالحة للرحلات باسمه، كما لا يحق له الجلوس بجوار أو بمقابل أية امرأة لا يعرفها.

وأكدت الشرطة أنها لن تتهاون في مثل هذه الجرائم أبدا، التي تنتهك خصوصيات الآخرين وتصور أماكن محرمة من أجسادهم ومن ثم ترويجها على الملأ.