إدارة ليستر تجدد الثقة برانييري برغم تدهور النتائج

طمأن المالكون التايلانديون لنادي ليستر سيتي حامل لقب الدوري الانكليزي، مدربهم الايطالي كلاوديو رانييري ووعدوه بـ”دعمهم الثابت” برغم الوضع المعقد للفريق راهنا في البرمييرليغ.

واعلن المالكون في بيان نشر على موقع النادي الالكتروني: “في ضوء التكهنات الاخيرة، يؤكد نادي ليستر سيتي لكرة القدم دعمه الثابت لمدربه كلاوديو رانييري”.

ويحتل ليستر المركز السادس عشر في الدوري الانكليزي، بفارق نقطة واحدة عن هال سيتي المهدد بالهبوط الى المستوى الثاني.

واضاف البيان: “برغم الادراك الجماعي في النادي بالحاجة الى تحسن مستوى الفريق الراهن، الا ان النجاح غير المسبوق المكتسب في السنوات الاخيرة، كان مبنيا على الاستقرار، التضامن والتصميم على تخطي اكبر التحديات”.

ومني ليستر باربع خسارات متتالية اخرها امام ضيفه مانشستر سيتي صفر-3.

وتابع: “سيبقى كل النادي موحدا وراء مدربه ولاعبيه، جماعيا وبحزم نحو التحديات المقبلة”.

في المقابل، حقق ليستر نتائج رائعة في دور المجموعات من دوري الابطال، ويستعد لمواجهة اشبيلية الاسباني في دور الـ16.

وقال رانييري (65 عاما) في البيان: “اعرف موقف مالكي النادي. ربما ارادوا وضع حد لكل التكهنات. لم اطلب منهم القيام بذلك”.

وتابع: “هذه ليست ازمة.عندما لا نفوز نفقد الثقة وهذا امر طبيعي”.

وسخر رانييري من شائعة منع لاعبيه من تناول البرغر بالدجاج واستبداله بالمعكرونة في مطعم النادي عقابا لهم: “لم اسمع في حياتي عن البرغر بالدجاج، بل الدجاج المقلي فقط. هذا رائع. لا احب المعكرونة”.

واشارت الصحف المحلية الى فقدان الثقة بين رانييري وبعض لاعبيه، وامكانية رحيله عن ليستر.

ويلتقي ليستر الاربعاء مع دربي كاونتي (درجة ثانية) في مباراة معادة من الدور الرابع لكأس انكلترا.

وشكل ليستر سيتي الموسم الماضي المفاجأة في الدوري، اذ نال لقبه الاول على حساب اندية كبرى كحامل اللقب في الموسم السابق مانشستر سيتي، او مانشستر يونايتد وتشلسي.