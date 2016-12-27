إحياء الذكرى 3 لشطح.. والحريري: نتذكر رجل الحريات والوطنية

في الذكرى الثالثة لإغتيال الوزيرالشهيد محمد شطح، قال الرئيس سعد الحريري، في تغريدة عبر “تويتر” نتذكر الصديق الصادق ورجل الحريات والتزام الثوابت الوطنية والمواثيق العربية والدولية.

وللمناسبة، أحيا تيار “المستقبل” الذكرى في لقاء حاشدٍ أقامه في البيال، وبعد ثلاث سنوات على استشهاده، اجتمع أصدقاؤه وعائلته نينا وعمر وراني شطح، كل يتذكر الشهيد بطريقته ومن صندوق ذكرياته الخاص. اجتمعوا وأجمعوا في شهاداتهم على صفات معالي الشهيد الهادئة والمعتدلة والمحبة للوطن والذكية والمرحة.

وإلى جانب العائلة والأصدقاء ورفاق الدرب، حضر الإحتفال ممثل الرئيس نبيه بري النائب هاني قبيسي، وممثل الرئيس الحريري الوزير جمال الجراح، والرئيس ميشال سليمان، والرئيس أمين الجميل ممثلا بالنائب نديم الجميل، وحشد سياسي واجتماعي وديني وأمني.

وخلال الذكرى ألقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع كلمة وجدانية من معراب، استهلها بشكر عائلة الشهيد، معربا عن سعادته بأن “الظروف سنحت له أن يمضي ساعات وساعات يتحدث مع محمد شطح “الذي لم يفكر يوما الا بالقضية لذا هو راهب القضية وسيظل كذلك”.

وقال: “شطح فريد من نوعه، كان القضية وكان شخصا متجردا، يحيا من أجل القضية وللقضية في يومياته، وفي الأسابيع الماضية فكرت مطولا بمحمد شطح، لأنه خلال تشكيل الحكومة فوجئت أن بعض الأشخاص يصارعون ويقارعون من أجل نيل حقيبة وزارية”.

وأردف: “لقد قتلوا شطح ولكن لن ندعهم يطالوا القضية أو يقضوا عليها، من الممكن في وقت من الأوقات ان يربح الشر جولة أو أكثر ولكن هذا لا يعني في أي حال من الأحوال ان الشر انتصر وانكفأ الخير، لن ندع الخير ينكفئ مع أنني أرى أن بعضكم يبتسم ويهز برأسه لأنه يعتبر أن القضية انتهت ونالوا منها، ولكن هذا خطأ فادح اذ لا يمكن لأحد أن ينال من القضية، ولو أنه يمكن تأخيرها عبر اغتيال أحد منا أو ربما حجبها في مرحلة من المراحل، وإنما ثورة الأرز انطلقت ولن يتمكن أحد من وضع حد لها، فنحن جيل شهد على انطلاقة أكبر ثورة شعبية في تاريخ لبنان، نحن جيل مسؤول لن نترك أحدا يضع نهاية للقضية بغض النظر عن المراحل التي نمر بها في الوقت الراهن”.

إذاً غاب شطح بالجسد لكنه حاضر في كل وجدان وعقول أبناء ثورة الأرز. حاضر عند كل استحقاق سياسي أو اقتصادي. حاضر في اعتدال اللبنانيين، وحاضر في أفكاره وتوصياته.